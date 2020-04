Haltung zeigen

Im Online-Kurs des Evangelischen Bildungswerks Bremen erklärt die Dozentin Sonja Sproede im Verlauf von 4 Wochen zentrale Aspekte des Themas Zivilcourage. Dazu gibt es regelmäßig Impulse in einem Seminar-Forum. Mit kurzen Texten und Videos ist es so möglich, eine fundierte Einführung in das Thema zu geben und ggf. neugierig zu machen auf mehr. Den eigenen Lernzeitpunkt können die Teilnehmenden für sich wählen – die Materialien und Impulse bleiben auch für das spätere Nachlesen im virtuellen Seminarraum verfügbar.

Den ersten Seminarimpuls gibt es um 10 Uhr im Chat bzw. Forum, der dann über Kommentare und eine Schreib-Diskussion in den kommenden Tagen bearbeitet wird. Neue Impulse, Aufgaben und die dazugehörigen Diskussion erfolgen dort sukzessiv.

Diese Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:

Was verbirgt sich hinter den Begriffen: Zivilcourage, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Werte, Normen, Moral und Ethik?

Wie entstehen Vorurteile?

Was sind förderliche und hinderliche Faktoren für Zivilcourage?

Welche Werte sind Ihnen wichtig und wofür stehen Sie ein?

Welche Strategien helfen uns, um wirksam unsere Haltung zu zeigen?

Im moderierten Forum begleitet die Dozentin die Teilnehmenden und beantwortet Fragen bzw. nimmt Stellung zu Kommentaren.

Für das kostenlose Online-Seminar, welches bis zum 29.5. läuft, wird eine Anmeldung benötigt.