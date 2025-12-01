× Erweitern © Alfons Römer Tesar Hamlet & Elsa, Blaumeier

Wer die Blaumeier-Theatergruppe kennt, weiß dass Überraschungen immer inklusive sind. Und so ist auch beim neuen Format noch nicht genau abzusehen, was dabei heruaskommt. Das kurzerhand erfundene „Theaterlabor" für Schauspieler:innen mit großer Spielfreude aber wenig Zeit lässt auf jeden Fall einen Spagat zwischen ganz großem Theater und spontanem Schuss aus der Hüfte vermuten.

In nur zwei Monaten stellten sich zehn Blaumeier-Spieler:nnen der Herausforderung und nahmen sich den ewigen Theaterklassiker Hamlet vor. In einer experimentellen Annäherung an die großen Themen Katastrophe, Verantwortung und Wahrheit fragen sie sich, ob Theater die Welt retten kann.

Wird es gelingen, die Welt in Ordnung zu bringen? Oder endet alles im Drama? Und hilft uns Hamlet dabei? Ophelia? Oder Elsa?

Am besten selbst herausfinden, an nur drei Aufführungen im Dezember: Tickets können telefonisch oder online gebucht werden, das Theater ist barrierefrei.