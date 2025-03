Die Welt ist aus den Fugen! Hamlet, der junge Prinz von Dänemark, ist dabei, ins Leben aufzubrechen, als er vom Geist seines Vaters heimgesucht wird und den Auftrag erhält, dessen Tod zu rächen. Hamlet zerbricht beinahe an dieser Aufgabe und stürzt dabei fast nebenbei Familie, Freund:innen sowie das ganze Königreich ins Verderben.

Gemeinsam mit Shakespeares berühmtestem Anti-Helden machen sich zehn Jugendliche auf die Suche nach den Aufträgen, die die Welt für sie bereithält und den manchmal schier unlösbar erscheinenden Anforderungen, die Gesellschaft und Elternhaus an sie herantragen. Sie stellen sich Sinn-Fragen, verwickeln sich in Widersprüche und Schwertkämpfe und begegnen dabei am Ende doch immer wieder sich selbst. Sein oder nicht Sein?

Regisseurin Joanna Praml, deren energiegeladene und berührende Überschreibungen an vielen Theatern in Deutschland und der Schweiz zu sehen sind, inszeniert mit jungen Akteur:innen eine zeitgenössische Bearbeitung für Publikum ab 14 Jahren, die neue Perspektiven auf einen klassischen Stoff eröffnet.

Der Eintritt kostet 10 Euro für Jugendliche und ab 23 Euro für Erwachsene.