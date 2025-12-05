× Erweitern © Heesen Konzerte Hand, Fuß, Mund auf Tour

Kein ansteckender Virus, sondern ein interaktives Erlebnis für die ganze Familie: Die Kinderärzte Nibras Naami und Florian Babor (bekannt aus ihrem Podcast „Hand, Fuß, Mund“) bringen "Die bunte Welt der Kindermedizin“ als Liveshow auf die Bühne.

Eltern und Kinder, die auf unterhaltsame Art erfahren wollen, was hinter Kinderkrankheiten, Impfungen oder Gesundheitsmythen steckt, erleben hier eine lehrreiche Reise durch die faszinierende Welt der Kindermedizin - mit praxisnahen Workshops, humorvollen Impulsen und viel Platz für Fragen rund um Ernährung, Impfungen, häufige Kinderkrankheiten und mehr.

Eltern, Kinder, Jugendliche und Großeltern bekommen Medizin verständlich, kindgerecht und wertvoll erklärt. Und das Beste: Ihr geht mit Wissen und Sicherheit nach Hause, mit dem guten Gefühl, die Kinder gesund und stark durchs Aufwachsen begleiten zu können - ganz ohne Keime!

Zu den Tickets ab 35 Euro.