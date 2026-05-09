Expand © Annika Bremer Handgemacht Kreativmarkt, OCM

Pixel, Pac-Man und Papercraft: Im Oldenburger Computer-Museum teilen sich für einen Tag Mikrochips und Nähgarne dieselbe Bühne. Die Initiative Handgemacht Oldenburg verwandelt die Hallen der digitalen Nostalgie in einen Marktplatz für analoges Kunsthandwerk.

Zwischen Röhrenmonitoren, C64-Klassikern und den Exponaten der Sonderausstellung 50 Jahre Apple reihen sich Stände mit nachhaltigen Unikaten ein: Von Upcycling-Ideen und Schmuck über Illustrationen bis hin zu handgenähten Textilien gibt es viel zu entdecken.

Eltern stöbern entspannt durch das Design-Angebot oder blättern im authentischen 80er-Jahre-Wohnzimmer in alten Bravo-Heften, während der Nachwuchs an den historischen Konsolen bei PONG und Pac-Man den Highscore knackt. Wer tiefer eintauchen will, wagt mit den Kindern erste Versuche beim Programmieren auf historischer Hardware.

Für die kulinarische Dosis Energie sorgt das Oldenburger Kult-Label Veggiemaid, Getränke stehen gegen Spende bereit.

Eintritt: Nach Selbsteinschätzung (Pay what you want)