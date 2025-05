Expand © Schwarzlichthof Handgolf Eröffnung

Ein neues Freizeitvergnügen erwartet euch in der Überseestadt: Ab dem 5. Juli 2025 könnt ihr im schönen Innenhof in der Cuxhavener Straße open air und barrierefrei Handgolf spielen – eine Kombination aus Geschicklichkeit und Spaß, ganz ohne Schläger!

An verschiedenen Stationen gilt es, Geschick und Treffsicherheit zu beweisen, in dem kleine Bälle wechselnde Ziele treffen müssen. Von der Kegelbahn über Leuchtturmbahn und Maulwurfshügelbahn bis hin zur Abprallbahn warten lustige Herausforderungen auf Klein und Groß. Jede Runde dauert etwa 60 bis 90 Minuten und verspricht jede Menge Abwechslung.

Nach dem Spiel laden Eiskaffee, Crêpes, Flammkuchen und Eis für die Kinder im gemütlichen Innenhof zum Verweilen ein.

Reservierungen sind ab dem 3. Juni auf www.handgolf.de möglich, an dem Tag findet auch eine Baustellenparty zum Pre-Opening statt.

Öffnungszeiten: Do 16 - 20, Fr 16 - 22, Sa 12 - 22, So 10 - 18 Uhr; in den Sommerferien auf Anfrage