Handgolf Open Air

× Erweitern © SchwarzLichtHof Handgolf

Im schönen Innenhof in der Cuxhavener Straße wird open air und barrierefrei Handgolf gespielt – eine Kombi aus Geschicklichkeit und Spaß, ganz ohne Schläger!

Zur Feier der Ferien bestimmen heute alle den Eintrittspreis selbst.

An verschiedenen Stationen gilt es, Geschick und Treffsicherheit zu beweisen, in dem kleine Bälle wechselnde Ziele treffen müssen. Von der Kegelbahn über Leuchtturmbahn und Maulwurfshügelbahn bis hin zur Abprallbahn warten lustige Herausforderungen auf Klein und Groß. Jede Runde dauert etwa 60 bis 90 Minuten und verspricht jede Menge Abwechslung.

Nach dem Spiel laden ein kleiner Beachclub, ein Biergarten und das Bistro mit Eiskaffee, Crêpes, Flammkuchen und Slusheis für die Kinder im gemütlichen Innenhof zum Verweilen ein.

Reservierungen sind auf www.handgolf.de möglich.

Öffnungszeiten: Do 16 - 20, Fr 16 - 22, Sa 12 - 22, So 10 - 18 Uhr; in den Sommerferien auf Anfrage