Hans im Glück

Der Herr entlohnt Hans nach sieben Jahren ehrlichen und treuen Dienstes mit einem Goldklumpen. Hans macht auf den Weg in ein neues freies Leben und zurück zu seiner Mutter. Während der Reise wird ihm der Goldklumpen zu schwer und er tauscht ihn gegen ein Pferd, was der Beginn von vielen Tauschgeschäften ist. Immer wieder trifft er auf dem fahrenden Händler Knudsen, der stets nach dem nächsten besten Handel sucht, und dessen Tochter Elisabeth, die ein Auge auf Hans geworfen hat.

Märchenfilm, D 2015, Regie: Christian Theede, mit: Anton Spieker (Hans), Michelle Barthel (Elisabeth), Heino Ferch (Herr), 60 Min., empfohlen ab 6 Jahren