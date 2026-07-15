Hans im Glück auf Platt

Das Wicht-Theater präsentiert „Hans int Glück“ nach dem Märchen der Brüder Grimm in plattdeutscher Sprache.

„Jeder kann Geschichten erzählen“, sagt Frau Marta. Herr Novakowski will die Balkontür von Frau Marta reparieren. Sie ist nicht da, aber die Puppen und Herr Novakowski fangen an zu spielen: Gold gegen Peerd, Peerd gegen Koh, Koh gegen Swien, Swien gegen Gans, Gans gegen Steen. Un wo is dat Glück?

Nicht alle Figuren sprechen in diesem Stück Platt. Daher ist das Stück eine gute Begegnung mit der plattdeutschen Sprache, auch wenn man dem Plattdeutschen nicht mächtig ist.

Für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene. Eintritt: 15 € Erwachsene, 5 € Kinder, Familienkarte 30 €. Für Besuchende des Puppentheaters ist der Eintritt ins Museumsdorf kostenlos.

Platzreservierungen bitte an info@museumsdorf-hoesseringen.de oder unter 05826 1774. Eine spontane Teilnahme ist möglich, wenn noch Plätze frei sind.