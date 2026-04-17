× Erweitern © E. Montanari Happiness, La Strada

Wir können unser ganzes Leben lang nach Glück streben und es doch nie erreichen, obwohl es gleich um die Ecke liegt? Wie finden wir die Balance zwischen Zufriedenheit mit dem, was wir haben und dem Streben nach Größerem? Rasoterra Circo widmet sich in ihrem zeitgenössischen Zirkus der Frage nach dem Sinn von Glück.

Alle Vorstellungen im Rahmen von La Strada sind kostenfrei, die Künstler:innen freuen sich über Spenden in den Hut.