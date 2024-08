× Erweitern © 2024 CTMG, Inc. Harold und die Zauberkreide

Mit seiner lila Kreide kann der kleine Harold alles in sein besonderes Buch zeichnen - und dann erwacht es wie von Zauberhand zum Leben! Als Kind lebt er in seiner Fantasiewelt, in der er jedes Abenteuer, jedes Monster und jeden Helden einfach nur malen muss. Doch als Harold erwachsen wird, ist es mit der Magie vorbei. Für das reale Leben muss er noch eine ganze Menge lernen, wie er merkt! Bis er herausfindet, dass die lila Kreide auch in der wirklichen Welt funktioniert. Harold vermischt Fantasie mit der Realität und entfacht ein kunterbuntes Chaos.

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Zum Kinderzeit-Filmtipp

USA 2023, Regie: Carlos Saldanha, mit Zachary Levi, Lil Rel Howery, 92 Min., empfohlen ab 8 Jahren