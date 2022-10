Hase und Holunderbär: Die verlorene Weihnachtspost

× Erweitern © Figurentheater PEX Hase und Hulunderbär

Das Figurentheater PEX präsentiert Publikum ab 4 Jahren eine Geschichte über Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Walko.

Gibt es einen schöneren Tag im Jahr als den Weihnachtstag? Der kleine Hase (genannt Ritter Freund) und der Holunderbär vertreiben sich das Warten auf den Weihnachtsabend mit einer Schneeballschlacht. Da fällt ihnen plötzlich ein Brief von Manni Murmel in die Hände, der eigentlich für den Weihnachtsmann bestimmt ist - und schon nimmt ein neues, aufregendes Abenteuer seinen Lauf. Denn um dem kleinen Murmeltierjungen zu helfen, müssen die beiden Freunde eine turbulente Reise unternehmen, um dem Weihnachtsmann die verlorene Weihnachtspost zu bringen. Aber Glaube versetzt Berge und wahre Freundschaft erst recht. Am Ende erleben der kleine Hase und der Holunderbär ein ganz besonderes Weihnachtsfest.

Die Tickets können an der Abendkasse und online erstanden werden.