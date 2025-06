× Erweitern © Mensch, Puppe!/Illustration Tamara Troelsch Hase und Igel

Die Uhr tickt. Der Zug nach Buxtehude hat eine ganze Stunde Verspätung! Ausgerechnet heute, wo Max und Lotte zu ihrem Auftritt müssen. Also nutzen die beiden die Zeit, um noch ein bisschen an ihrem neuen Lied zu üben, und so geht plötzlich eine musikalische Reise los: Aber nicht irgendeine, sondern die "vom Hasen und vom Igel auf der Buxtehuder Heide" und der Wette, wer der Schnellste, Beste, Klügste und Witzigste ist.

Das Ensemble legt das altbekannte Märchen mit frech und spritzig gesungen Liedern neu auf und verzaubert die Zuschauer:innen ab 3 Jahren.

Tickets kosten für Kinder 8 Euro, Erwachsene zahlen 10 Euro und können wahlweise telefonisch unter 0421-79478292 oder per E-Mail reserviert werden.