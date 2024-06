× Erweitern © Jens Beckmann Hase vs Igel - Sommersause, Universum Bremen

Im Rahmen der "Sommersause - Theater wirbelt Wissenschaft" erzählt das Theaterensemble "Die Azubis" eine Fortsetzung des altbekannten Wettlaufs zwischen Hase und Igel. Kai Fischer und Christopher Weiß schlüpfen dafür in die Rollen der Söhne und treten, wie ihre Väter, in einem Rennen gegeneinander an. Dabei dreht sich alles um die Fragen worum es in diesem Wettstreit überhaupt geht und wie sich der Verlierer bzw. der Gewinner fühlt? Geeignet ist das Theaterstück für Kinder ab 8 Jahren.

Der Eintritt ist im Universum-Ticket (Kinder ab 6 Jahren 12 Euro und für Erwachsene 18 Euro) enthalten.