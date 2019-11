× Erweitern © Ralf Schauwacker Hauptsache Pferde

Das 2. Große Pferde-Heimspiel mit unterhaltsamen Kurzfilmen, ausgesuchten Ausschnitte aus Dokumentar- und Lehrfilmen und Bilder zum Genießen und Zurücklehnen.

Zwei Stunden lang dreht sich am 4. Dezember in der Schauburg alles um Pferde. In packenden Bildern, berührenden Geschichten, gespickt mit praktischen Reittipps und neuen Ansätzne in der Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, lässt Ralf Schauwackers Zusammenschnitt aus aktuellen Highlights des Pferdefilms die Zuschauer tief in die Welt der Tiere eintauchen.

Für Diskussionen, Fragen und Gespräche rund ums Thema Pferd sind Simone Hage, Leonie Bühlmann, Andreas Brohlich, Imke Jürgensen und Patricia von Schwedes von ways2liberty, Jana Tumovec, Katja Schnabel sowie die Machern von „Magie der Wildpferde“ Timo Lendzion (Produzent, Kameramann und Cutter) und Caro Lobig (Regisseurin) und der Filmemacher Ralf Schauwacker im Kino anwesend.

Eintritt: Kinder 5, Erwachsene 7 Euro.