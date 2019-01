© Universum Bremen Hauptsache Rad

Das Fahrrad-Aktions-Wochenende im Universum® Bremen stimmt mit Ausstellung, Workshops und einem Rennen auf die Fahrradsaison 2019 ein.

An zwei Tagen präsentieren sich Initiativen und Unternehmen der Fahrrad-Szene mit Angeboten, Produkten und Workshops: da ist Mitmachen, Ausprobieren und ganz viel Spaß angesagt.

Verschiedene Aussteller bieten Informationen und Testmöglichkeiten für Fahrräder an und zeigen Ausstattungen für Alltag, Reise und Sport. Zu sehen und zu testen sind unter anderem Lastenräder, Mountainbikes, Gravel-, Cross- und Rennräder sowie Singlespeeds.

Kurzworkshops für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie Vorträge geben Einblicke in Fahrradtechnik, Reisevorbereitung und Trainingsmethoden.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Samstagabend. Um 18.30 Uhr startet das 3. Bremer Altbauradkriterium, ein Radrennen der etwas anderen Art.

Die Sonderausstellung "Bike it – vom Laufrad zum Lebensgefühl“ steht an beiden Tagen offen – am Samstag bis 23, Sonntag bis 18 Uhr.

Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. ist im regulären Universum®-Ticket inbegriffen.