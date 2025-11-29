Hausgeister & Glücksbringer
bis
Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen
Was bringt Glück und Gesundheit ins Haus? Was schützt vor Bösem? Über Jahrtausende sind in verschiedenen Kulturen Talismane aus den unterschiedlichsten Materialien entstanden. Bei der Familienaktion gehen Teilnehmende ab 8 Jahren auf Entdeckungsreise durch die Magie-Ausstellung, lassen sich inspirieren und werden anschließend selbst kreativ. Jede Familie kann gemeinsam ihren eigenen Hausgeist aus Stroh, Pflanzen und anderen Materialien gestalten. Eigene Lieblingshühnergötter, -muscheln, -oder anhänger zum Einarbeiten dürfen gerne mitgebracht werden.
Die Teilnahmegebühr beträgt 14 Euro für Kinder und 17,50 Euro für Erwachsene. Anmeldungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.