Hausgeister & Glücksbringer

Was bringt Glück und Gesundheit ins Haus? Was schützt vor Bösem? Über Jahrtausende sind in verschiedenen Kulturen Talismane aus den unterschiedlichsten Materialien entstanden. Bei der Familienaktion gehen Teilnehmende ab 8 Jahren auf Entdeckungsreise durch die Magie-Ausstellung, lassen sich inspirieren und werden anschließend selbst kreativ. Jede Familie kann gemeinsam ihren eigenen Hausgeist aus Stroh, Pflanzen und anderen Materialien gestalten. Eigene Lieblingshühnergötter, -muscheln, -oder anhänger zum Einarbeiten dürfen gerne mitgebracht werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 14 Euro für Kinder und 17,50 Euro für Erwachsene. Anmeldungen sind telefonisch und per E-Mail möglich.