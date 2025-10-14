Heavysaurus: Metal Tour 2026

× Erweitern © Sony Music Heavysaurus

Dino-Metal für die ganze Familie: Mit neuem Album im Gepäck und der berühmten Pommesgabel in der Luft gehen die fünf grüngeschuppten Metal-Helden 2026 wieder auf große Konzertreise.

Ob im Kinderzimmer, in kleinen Clubs, riesigen Hallen oder zwischen den ganz Großen auf dem legendären Wacken-Open Air: Heavysaurus spielen echten Metal für Klein und Groß.

Was als ungewöhnliche Idee begann – Rock & Metal für Kinder, mit tollen Dino-Geschichten, aber ohne Kompromisse – hat sich zu einem Phänomen entwickelt. Heavysaurus-Musik ist laut, lebendig und mit Liebe gemacht. Und so beweist die Band gemeinsam mit ihrem jungen Publikum bei jedem Konzert, dass echter Headbanger-Spaß kein Alter kennt.

Mit Gitarrenriffs, Double-Bass-Drums und Texten mit Melodien zum Mitsingen, tauchen die 3- bis 11-Jährigen (und ihre erwachsenen Begleitungen) in die Welt der Rockmusik ein.

Ihr neues Album "Metal" bezeichnen die Künstler als musikalisches Abenteuer mit packenden Songs voller hymnischer Refrains, treibender Riffs, wilder Soli und viel Mitmachspaß. Ganz so, wie es viele Eltern von ihren Lieblingsbands wie Volbeat, Metallica oder Iron Maiden kennen.

Mit echter Livemusik von professionellen Musikern in Dino-Kostümen und einem Sound, der sowohl für Kinderohren geeignet als auch für Rockfans gemacht ist, sowie einer ausgefeilten Bühnenshow begeistern sie ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Zusätzlich unterstützt die Band "Die Arche" für benachteiligte Kinder: Von jedem Ticket geht ein Euro an den guten Zweck.

Das Konzert findet mit angepasster Lautstärke statt. Vor der Bühne gibt es einen eigenen Kinderbereich mit guter Sicht für die Kleinen.

Tickets sind ab ca. 36 Euro auf stadthalle-bremerhaven.de und im Ticket-Center der Stadthalle Bremerhaven (Montag und Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr) erhältlich.