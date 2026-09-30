Heavysaurus: Mission Dino Power

× Erweitern © Jens Vetter Heavysaurus

Dino-Metal für die ganze Familie: Mit neuem Album im Gepäck und der berühmten Pommesgabel in der Luft gehen die fünf grüngeschuppten Metal-Helden wieder auf große Konzertreise.

Vier Dinosaurier, ein Drache und ehrlicher E-Gitarren-Sound verwandeln die Konzerthallen in Hexenkessel für die ganze Familie. Heavysaurus machen keine klassische Kindermusik, sondern liefern echte, handgemachte Rockshows mit kraftvollen Riffs und großen Refrains. Ob beim Wacken Open Air oder vor Ort: Die Band beweist, dass Headbanger-Spaß kein Alter kennt. Vom Kleinkind bis zum Großelternteil recken hier alle gemeinsam die Pommesgabel in die Luft.

Das Konzert läuft in kinderfreundlicher Lautstärke ab und bietet vor der Bühne einen exklusiven Bereich mit bester Sicht für die Jüngsten. Von jedem verkauften Ticket fließt zudem ein Euro an die Organisation Die Arche für benachteiligte Kinder.

Tickets sind ab ca. 34 Euro auf der Webseite der Stadthalle Bremerhaven erhältlich.