Heavysaurus - Pommesgabeltour reloaded

Die Kinder wollen noch mehr rocken, und am liebsten mit Heavysaurus! Dahinter verbergen sich vier Dinosaurier und ein Drache, die Rockmusik für die ganze Familie in die Ohren und auf die Bühne bringen – ein echtes und kindgerechtes Live-Erlebnis mit bombastischer Show für alle ab 3 Jahren (der Konzertbesuch mit jüngeren Kindern ist möglich, jedoch benötigen diese das Bambini-Ticket).

Im Kasch spielen sie mit neuen und beliebten Songs kraftvolle Riffs, tolle Melodien und mitreißende Schlagzeugbeats, zu denen die kleinen (und großen) Fans singen, tanzen und ausflippen können.

Mit dem Zusatz „Reload“ winken die fünf grüngeschuppten Urzeitwesen übrigens einen Gruß in Richtung Metallica, der erfolgreichsten Metal-Band der Welt, und ihrem 1997er-Album gleichen Namens. Heavysaurus sind auch in der großen Metal-Welt angekommen, wie die Reaktionen von Eltern zeigen, die genauso Spaß an den authentischen Songs und Live-Shows haben. Denn Heavysaurus machen Musik für Kinder, aber keine reine Kindermusik. Hier können sich Groß und Klein freuen.

Eintritt: Kinder 34,05 Euro, Erwachsene 38,35 Euro

Kinder ab 12 Jahren benötigen ein Ticket für Erwachsene.

