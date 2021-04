Hebammen sind Expertinnen in der Betreuung schwangerer Frauen, bei der Geburtsbegleitung und im Wochenbett. Seit dem 26. März 2021 bietet das Mütter- und Familienzentrum regelmäßig eine Hebammensprechstunde mit Terminvergabe an. Hier haben Mütter, die keine Hebamme finden konnten, eine Möglichkeit zum persönlichen Austausch. In einem Eins-zu-eins-Gespräch können Fragen rund um die Themen Wochenbett, Stillen, Babypflege, Rückbildung sowie Ernährung für Mutter und Kind in der Stillzeit gestellt werden.

Es ist zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft möglich, Kontakt mit einer Hebamme aufzunehmen. Viele Frauen suchen sich ihre Hebamme oft erst kurz vor der Geburt, dabei ist es dafür selten zu früh.

Die Sprechstunden finden immer freitags statt. Eine Terminvereinbarung ist bei Hebamme Stefanie Röben unter 01520-8480624 möglich.

Die Kosten für Hebammenleistungen werden von allen gesetzlichen- und den meisten privaten Krankenkassen übernommen.