Sprechstunde mit der Hebamme

In einem persönlichen Online-Gespräch mit einer Hebamme können frisch gewordene und werdende Mütter und Väter alle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit stellen. Die Beratung der Frühberatungsstelle Gröpelingen ist kostenlos und kann in deutscher und türkischer Sprache erfolgen. Die Termine sind immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 13 bis 15:30 Uhr. Eine Beratung vor Ort ist ebenfalls möglich.

Es wird ein Laptop/Tablet/Smartphone mit Kamera und Mikrofon benötigt. Alles Weitere erfahren die Teilnehmenden bei der Anmeldung.