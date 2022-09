× Erweitern © Michael Rüttger Heimat shoppen, Kaufmannstafel

"Shop local" liegt voll im Trend, und wer seinen örtlichen Einzelhandel, die Gastronomie und die Dienstleister in der Bremer Innenstadt zu schätzen weiß, kann das am zweiten Septemberwochenende ausgiebig feiern: Beim Familienprogramm mit Filmen und Livemusik auf dem Ansgarikirchhof, an der Kaufmannstafel in der Sögestraße oder beim Shopping, Spiel und Spaß in der Lloyd Passage - an diesem Wochenende wird es bremisch und nachbarschaftlich familiär.

Am Freitagnachmittag werden die Kleinen beim Open-Air-Kino auf dem Ansgarikirchhof ab 14.30 Uhr unterhalten, bevor um 17 Uhr ein Film für die Großen läuft. Auf Liegestühlen oder Bänken im Herbstgarten kann man es sich gemütlich machen und Kaffee, Eis oder Cocktails und Softdrinks genießen. Am Samstag ab 12 und 16 Uhr spielen zwei Bremer Bands, dazwischen teilen Bremer Poetry Slammer ihre lebensnahen Themen dem Publikum auf poetische Art und Weise mit. Den ganzen Samstag ist die Lloyd Passage als Spiel- und Spaßparadies mit Kinderschminken, Fotobox, Buttonmaschine und eine Bastelecke fest in Kinderhand.

Als Hommage an die Historie der Sögestraße gibt es an der Kaufmannstafel an beiden Tagen ab 12 Uhr knuspriges Spanferkel, vegetarisches Ratatouille und veganes Gemüsecurry. In den Abendstunden sorgt Musik für den richtigen Ausklang.

Zudem gibt es in zahlreichen Geschäften Rabatte und Verköstigungen und in der CityGalerie Am Wall zeigt eine neue Ausstellung Entwicklungsprojekte, Konzepte und Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung.

Alle Informationen zu den Aktionen im September auf www.bremen-city.de oder www.heimat-shoppen.de.