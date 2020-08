Hemelinger Radtour

Mit der ganzen Familie geht es per Fahrrad oder E-Bike quer durch den Stadtteil Hemelingen, unterbrochen von kleinen Highlights und Zwischenstopps, wie z. B. beim NABU oder Hemelinger Hafen. Die 25 km lange Tour ist kostenfrei inklusive Tourguides und bildet den Abschluss von "Heimat Shoppen"-Woche in Hemelingen.

Der Treffpunkt ist am Hemelinger Marktplatz in der Bahnhofstraße gegenüber vom Kaufhaus Hemelingen. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail gebeten.

Alle Stationen im Überblick:

14 Uhr Start: Hemelinger Markplatz

14:15 Kaufland in Sebaldsbrück

15 Uhr NABU in Sebaldsbrück

16 Uhr Hansa Carré in Hastedt

16:30 Uhr Hemelinger Hafen

17 Uhr Freizeitstätte Arberger, Sommerbad e.V. Rottkuhle

18 Uhr Ziel: Bürgerhaus Mahndorf

Beim Bürgerhaus Mahndorf endet die Tour mit einem Grillabend ab ca. 18 Uhr. Dort findet ab 19 Uhr auch die Verlosung statt für alle, die an mindestens 5 Aktionen der "Heimat Shoppen"-Woche teilgenommen haben und sich dies in der Laufkarte von den beteiligten Betrieben eintragen lassen. Eine Übersicht mit allen Aktionen ist in der Infomappe zu finden.