Schmuddelwetter? Egal! jeden zweiten Sonntagnachmittag im Januar und Februar öffnet der kostenlose Indoor-Spielplatz mit vielen Angeboten für Kinder bis 9 Jahre zum Spielen, Toben, Basteln, Tanzen, kreativ werden.

JU.KUL.TÜR. hat eine neue Veranstaltungsreihe für Familien in Hemelingen. Das Haus öffnet während der kalten Jahreszeit seine Türen und bietet jeden zweiten Sonntag ein buntes Spiel – Spaß- und Bastelprogramm für Familien mit Kleinkindern.

Um der aufkommenden Langeweile im Winter entgegenzuwirken werden in den Räume des Bürgerhauses Bewegungslandschaften mit Hüpfburg und Pedalos, diverse Bastelangebote wie Textildruck und eine Vielzahl von Gruppenspielen aufgebaut und angeboten. Stopptanz, Schwungtücher oder Brettspiele, alles ist da und darf genutzt werden! Bei so viel Spaß darf die Verköstigung nicht fehlen. Das Bürgerhaus Café – Bistro öffnet ebenfalls seinen Tresen und bietet Waffeln, Kuchen, warmen Kakao und vieles mehr zu kleinen Preisen an.

Der Hemelinger WinterSpielplatz ist während der nassen, kalten Wintertage ein perfekter Ort für einen Sonntagsausflug mit der Familie. Der Eintritt ist frei.