Hemelinger Winterspielplatz Special

Schmuddelwetter? Egal! Von November bis März öffnet einmal monatlich der kostenlose Indoor-Spielplatz mit vielen Angeboten für Kinder bis 9 Jahre zum Spielen, Toben, Basteln, Tanzen und kreativ werden.

Specials beim Winterspielplatz im Januar sind ein Flohmarkt und eine Kleidertauschparty. Beim Flohmarkt können Kleidung und Spielsachen verkauft werden. Der Stand ist kostenlos nach Anmeldung per Mail an anke.lamertz@buergerhaus-hemelingen.de.

Nebenan können Kleidungsstücke zum Verschenken auf Bügel gehängt werden, gestöbert und andere Kleidungsstücke mitgenommen werden. Pro Person dürfen max. 15 Teile mitgebracht werden.

Nach dem Motto "aus alt mach neu" können mitgebrachte alte Kleidungsstücke oder auch neu erstandene Kleidungsstücke in der textilen Upcycling-Werkstatt zudem aufgehübscht werden.

Daneben gibt es Kreativ- & Spielangebote für Kinder. Das Bürgerhaus Café-Bistro öffnet ebenfalls seinen Tresen und bietet Crêpes, Kuchen, warmen Kakao und vieles mehr zu kleinen Preisen an.

Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung erforderlich.