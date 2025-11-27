Heranwachsen mit Beeinträchtigung

Wenn Kinder mit einer Behinderung aufwachsen, stehen Eltern vor besonderen Fragen: Wohnen, Beruf, Gesundheit, Beziehungen – wie gelingt ein selbstbestimmtes Leben?

Der Martinsclub Bremen lädt deshalb Eltern betroffener Kinder zu einem Workshop mit Austausch ein. Geleitet wird die Veranstaltung von Journalistin Mirjam Rosentreter, selbst Mutter eines autistischen Sohnes. Gemeinsam werden Erfahrungen geteilt und konkrete Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung bis zum 26. November an r.petram@martinsclub.de oder unter 0421-33118055.