Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren genießen im Fußball-Herbstcamp vier Tage lang abwechslungsreiches und leistungsgerechtes Training.

Die Teilnahme am viertägigen Camp kostet 120 Euro inklusive Getränken, Snacks und Mittagessen, Fußballtrikot, Urkunden und Pokalen. Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr kann für 15 Euro gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt per Mail.