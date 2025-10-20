Fußball-Herbstcamp

bis

Bremer Sport-Verein Sportanlage am Hohweg 48-50, 28219 Bremen

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren genießen im Fußball-Herbstcamp vier Tage lang abwechslungsreiches und leistungsgerechtes Training. 

Die Teilnahme am viertägigen Camp kostet 120 Euro inklusive Getränken, Snacks und Mittagessen, Fußballtrikot, Urkunden und Pokalen. Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr kann für 15 Euro gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt per Mail. 

Info

Ferienbetreuung, Herbstferien, Sport & Bewegung
bis
