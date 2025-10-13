Herbst-Art-Camp

× Erweitern © Kunstschule Bremen Leinwandmalerei

Eine ganze Woche lang können sich kreative Kinder ab 6 Jahren in verschiedenen Projekten ausprobieren und verwirklichen. Die Teilnehmer:innen zeichnen und malen mit unterschiedlichsten Materialien, wobei spannende Effekte entstehen. Beim Modellieren erschaffen die jungen Künstler:innen Werke aus Ton, die im Anschluss mit bunten Farben und Mustern verziert werden. Diese und viele weitere kreative Workshops sorgen für bunte Atelierstunden mit Spaß.

Das Art-Camp findet von Montag bis Freitag täglich statt. Die Teilnahme kostet 160 Euro nach Anmeldung per Telefon oder über die Veranstaltungswebsite.

Eine Spätbetreuung von 13 bis 15 Uhr ist auf Anfrage möglich (Kosten: 40 Euro zusätzlich pro Woche).