Herbstferien mit der ASJ

× Erweitern © ASB Bremen ASJ Herbstferien

Wenn die Blätter fallen, wird es in Bremen bunt: In der ersten Herbstferienwoche verwandelt die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) die Bremerhavener Straße in ein Hauptquartier für kleine Abenteurer:innen. Dann wartet auf Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ein abwechslungsreiches Herbstferienprogramm, das Gemeinschaft, Spiel und echte Entdeckungsfreude vereint. Jeden Tag steht ein neues Erlebnis auf dem Plan:

Montag: Auftakt mit einem bunten Spieltag im Landesverband – zum Kennenlernen und Austoben.

Dienstag: Raus ins Grüne: Ein Ausflug zur Kinder- und Jugendfarm bringt Tiere und Natur hautnah.

Mittwoch: Retten lernen wie die Großen: Am Erste-Hilfe-Tag werden Kids spielerisch zu kleinen Alltagshelden.

Donnerstag: Action pur: Es geht zum Toben und Klettern in die Spiel Coolisse.

Freitag: Das große Finale: Eine spannende Schnitzeljagd fordert Spürsinn und Teamgeist.

Die Teilnahme vom 12. bis 16. Oktober kostet 12 € für ASJ-Mitglieder | 15 € für Nicht-Mitglieder

Anmeldungen und Fragen nimmt Jason Rzucidlo (FSJler der ASJ Bremen) entgegen: Jason.Rzucidlo@asb-bremen.de