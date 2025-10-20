Herbstferien auf der Lucie

× Erweitern © Cordula Heins und KulturPflanzen e.V. Lucie Herbstferien

Ferienkinder zwischen 6 und 12 Jahren erleben eine herbstliche Woche mit spannenden Spielen, Experimenten, Basteln, Werken und Naturerkundungen.

Die Teilnahme an der Ferienbetreuungswoche, 20. bis 24.10. tägl., kostet 50 bis 90 Euro nach Selbsteinschätzung (Ermäßigungen auf Anfrage möglich). Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.

Bitte gegebenenfalls ein Frühstück und einen Snack mitbringen, sowie eine Wasserflasche und wetterfeste Kleidung.