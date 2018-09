Spielraum gestalten

An zwei Terminen im Oktober gibt es Gelegenheit, mit dem Fachdienst Spielraumförderung des Amtes für Soziale Dienste ins Gespräch zu kommen und die Fläche spielerisch zu erkunden.

Mit einer Reihe von Veranstaltungen will das Amt für Soziale Dienste Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien in die Neugestaltung des Spielplatzes "Blanker Hans" in Huchting einbeziehen.

Klar ist bislang nur: Das viel genutzte Spielschiff mit Seilbahn soll endgültig abgebaut werden. Auch andere Bereiche des Spielplatzes müssen in den nächsten Jahren erneuert werden. Die Ergebnisse des nun anlaufenden Beteiligungsverfahrens bilden die Grundlage für die weitere Planung und Umgestaltung des Spielplatzes.