Herbstferienprogramm: Achtung Laser

Wer wollte schon immer einmal katzengleich wie ein Meisterdieb durch ein Laserlabyrinth schlängeln, um am Ende wertvolle Juwelen in der Hand zu halten? In den Herbstferien kann jeder dieses oft gezeigte Filmhighlight nachahmen und die eigenen akrobatischen Fähigkeiten selbst testen.

Zusätzlich zu dieser sportlichen Herausforderung wird für die ganze Familie ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen und Exponaten rund um Laser geboten.

Die Teilnahmekosten sind im Tagesticket enthalten (Kinder 9 Euro, Erwachsene 14 Euro; freier Eintritt für Kinder bis 5 Jahre). Es fallen eventuelle Zusatzkosten für Shows an.