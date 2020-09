Herbstferienzirkus

× Erweitern © Bürgerhaus Mahndor Circus Bambini

Jonglage, Seiltanz, Akrobatik und Clownerie: Eine Woche lang werden Kinder ab 7 Jahren zu Stars der Manege.

Von Montag bis Freitag werden an jedem Tag neue Tricks einstudiert, die am letzten Tag allen Familien und Freunden in der Abschlussshow präsentiert werden. Bei Renn-, Kooperations- und Theaterspielen lernen die Kinder die ersten Disziplinen kennen, und in den Pausen wird zur Entspannunge gemalt, gebastelt oder Mittag gegessen. Das Tempo bestimmt jedes Kind selbst, viel Lob und Hilfestellungen verstehen sich bei der inklusiven Projektwoche von selbst. Tatkräftig unterstützt werden die Kids von echten Profis: Die Fachkräfte Ramona Gille vom Circus Bambini und Jonas Ellermann arbeiten schon viele Jahre in circuspädagogischen Projektwochen wie für die Zirkusschule Seifenblase, den Circus Radieschen, den Zirkus Rämmi Dämmi und die Lebenswerkstatt Oldenburg zusammen.

Unter Einhaltung der Hygienevorschriften ist in der Betreuungswoche Platz für 12 Kinder. Die Teilnahme kostet 120 Euro inklusive Mittagessen, Äpfel, Schorle, Material. Anmeldungen sind im Bürgerhauscafé oder unter 0421 - 485815 möglich.