Herbstmarkt

Auf dem schuleigenen Basar finden Besuchende handgefertigte Geschenkideen aus der Schulgemeinschaft. Ergänzt wird das Angebot durch einen kleinen Kunsthandwerksmarkt, auf dem auch externe Aussteller:innen ihre Arbeiten präsentieren – darunter Schmuck, Textiles und mehr. Darüber hinaus gibt es Einblicke in die Arbeit und das Schulleben an der Waldorfschule Bremen-Nord.

Kreative Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene sowie ein gemütliches Café mit süßen und herzhaften Leckereien runden das Programm ab. Natürlich darf auch eine wärmende Kürbissuppe nicht fehlen.

Der Eintritt ist frei!