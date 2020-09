Herbstshow: Musik, Tanz, Theater

© Bürgerhaus Hemelingen Bürgerhaus Hemelingen

In der Ferienwoche bereiten Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren eine Show mit viel Musik, heißen Tänzen und coolen Tricks für Eltern und Freunde vor. Die Teilnehmenden können entweder auf der Show-Bühne auftreten oder im Hintergrund die Technik bedienen. In der Show sind diejenigen, die auf der Bühne und im Licht stehen, genauso wichtig wie die, die das Licht ein- und ausschalten. Am letzten Tag, den 23. Oktober, findet die Aufführung statt.

Die Teilnahme kostet 30 Euro und für Geschwisterkinder 20 Euro nach Anmeldung per Telefon, E-Mail oder online.