Herbstwerkstatt

In den Ferien können Kinder ab 6 Jahren nachhaltig basteln mit Naturmaterialien, kreativ und umweltfreundlich.

Blätter, Äste, Zapfen oder Steine lassen sich zu kleinen, schönen Kunstwerken verarbeiten. Bei unserer Mitmachaktion könnt ihr richtig kreativ werden und eure eigenen nachhaltigen Unikate gestalten. Die Materialien sind so gewählt, dass sie auch draußen vor der eigenen Tür zu finden sind – ob im eigenen Garten oder in Parks. Kleben, schneiden, basteln und ein Stück Natur mit nach Hause nehmen.

Die Teilnahme ist im Eintritt inklusive: Kinder 9,50, Erwachsene 14,50 Euro.