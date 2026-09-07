Pflanzen-Talk: Zimt, Kaffee & Co.

Im Pflanzen-Talk entdecken Ferienkinder die faszinierende Welt der tropischen Nutzpflanzen.

Im Tropenhaus lernen sie spannende Pflanzen kennen und erfahren, wie diese genutzt werden. Anschließend geht es auf Entdeckungstour: Zimt, Sternfrucht, Pfeffer und vieles mehr gibt es aus nächster Nähe zu bestaunen.

Der Pflanzen-Talk lädt zum Staunen, Beobachten und Fragenstellen ein und bietet spannende Einblicke in die Vielfalt der tropischen Pflanzenwelt.

Die Teilnahme ist im Eintritt inklusive: Kinder 9,50, Erwachsene 14,50 Euro.