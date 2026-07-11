HerbstZauber

Das Bremer Oldtimerzentrum Schuppen Eins öffnet seine Türen und Tore und zeigt, was alles in dem ehemaligen Hafenschuppen steckt. Zu sehen gibt es Oldtimer, Motorräder, Fahrräder, Werkstätten und Kunst. Es wird ein stimmungsvoller Herbsttag voller Begegnungen, Erlebnisse und Entdeckungen für die ganze Familie, und das weit über historische Fahrzeuge & Co hinaus.

Besucher:innen können einen Blick hinter die Kulissen der Werkstätten und Läden werfen sowie Live-Oldtimerrestaurierungen verfolgen. Tischtennisrunden, Tanzvorführungen, Kreativangebote und Escape Rooms bieten Abwechslung. Zudem werden Hausführungen und eine Hausrallye mit Verlosung veranstaltet. Für die Verpflegung sorgen das Restaurant und das Café vor Ort.

Das Programm findet vollständig in den beheizten Innenräumen statt und der Eintritt ist frei.