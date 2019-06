Hereinspaziert in den Mitmach-Zirkus

Im Rahmen der Historischen Dorfkirmes lädt das Museumsdorf Cloppenburg eine ganze Woche zu einem Mitmach-Zirkus ein. Auf dem Kirmesgelände können die Teilnehmer im Alter von sechs bis vierzehn Jahren gemeinsam in einem großen Zirkuszelt proben, spielen, zaubern und jonglieren. Unterstützt und angeleitet werden die jungen Artisten von erfahrenen Zirkuspädagogen vom Kulturzentrum Buratino.

Zum Abschluß des sechstägigen Workshop gibt es während der Veranstaltung „Historische Dorfkirmes“ Vorführungen, in denen die jungen Artisten zu Stars der Manege werden.

Die Teilnahme an der Ferienbetreuung beträgt 75 Euro und beinhaltet ein tägliches Frühstück. Eine Anmeldung ist unter 04471-948411 erforderlich. Die Veranstaltung findet in der Zeit vom 15. Juli bis 20. Juli 2019 täglich in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr statt.