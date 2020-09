Hermann-Tag und Fahrt mit dem Kaffkieker

Alle, die Hermann heißen, fahren heute kostenlos mit der gleichnamigen Dampflokomotive. Hierzu bringt man einfach den Personalausweis mit. Es gilt der Vor- und Nachname.

× Erweitern © Martin Thies Dampflokomotive Hermann

Deutschlands erste Museumseisenbahn ist seit 1966 im Betrieb. Die dampfbetriebene Schmalspurbahn mit 1000 mm Spurweite verkehrt zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf in Niedersachsen, rund 35 Kilometer südlich von Bremen.

© D. Koch Kaffkieker

Außerdem fährt der Kaffkieker den Museumsbahnhof Bruchhausen-Vilsen zum Hermann-Tag anfährt. Mit dem Kaffkieker können die Fahrgäste die Sehenswürdigkeiten in der Region zwischen Eystrup und Syke entdecken. In Eystrup auf dem Gelände der Senffabrik Leman warten Kaffee und Kuchen sowie Informationen über die Geschichte der Senffabrik auf die Besucher. In Syke kann das Kreismuseum besucht werden und ein lohnenswerter Ausflug geht zum Hohen Berg nach Ristedt. Die Tickets und der Fahrplan für den Kaffkieker gibt es auf kaffkieker.de.

Um an der Fahrt mit Museumseisenbahn teilnehmen zu können, wird eine Registrierung per Formular benötigt, das auf der Webseite der Musemseisenbahn heruntergeladen werden kann. Das ausgefüllte Formular sowie die Tickets bringen die Fahrgäste am Fahrtag mit. Die Tickets sind in den Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen, über den Webshop der Museumseisenbahn, über nordwest-ticket.de und telefonisch unter 0421-363636 erhältlich.

Während der Fahrt muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der von den Fahrgästen mitzubringen ist. Beim Einstieg und der Platzwahl müssen alle Fahrgäste den Sicherheitsabstand einhalten. Aufgrund der Pandemie-Vorsorge ist es jedoch erforderlich, für alle mitfahrenden Kinder von 0 bis 14 Jahren eine Platzkarte für Kinder unter 6 Jahren zu buchen, da die Züge platzkartenpflichtig sind.

Ein gastronomisches Angebot ist im Zug nicht möglich. Die Restaurants an den Endbahnhöfen werden aber geöffnet sein.