Herr Krake räumt das Meer auf

Die Stadtbibliothek veranstaltet ein Bildbuchkino für Kinder ab 4 Jahren passend zu den Aktionswochen zur Nachhaltigkeit und dem UN-Ziel "Leben unter Wasser". Es wird das Buch von Barbara Rose vorgelesen und gezeigt:

Herrn Krake fallen eines Tages die zahlreichen Schimmerhüllen-Quallen und Fetzenfische auf, die er noch nie in der Nachbarschaft gesehen hat. Seine Krabbenfreundin kann ihn aufklären: Das sind keine Tiere, sie kommen von den Überwasserbewohnern! So kann es nicht weitergehen, da sind sich alle einig! Daher entwickeln sie einen Plan, wie sie die Schimmerhüllen wieder loswerden können: Sie basteln daraus Meeresrosen und bringen die Menschen so dazu ihren Müll wieder mitzunehmen!

Der Eintritt ist frei.