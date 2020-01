× Erweitern © Kranewit Theater Herr Laut und Frau Leise

Das Kranewit Theater präsentiert sein Stück für Zuschauer ab 3 Jahren: Herr Laut ist groß und sehr laut, Frau Leise ganz klein und zart. Beide wollen gemeinsam verreisen. Wer packt was und wie in seinen Koffer? Und wer sagt eigentlich, was laut ist und wann was leise ist? Gemeinsam wird erforscht, wo die Reise der beiden gegensätzlichen Lautstärken hingeht.

Eintritt: 7 Euro Kinder / 11 Euro Erwachsene