Herr Schröder – der Rest ist Hausaufgabe

× Erweitern © Boris Breuer Herr Schröder

Herr Schröder, der dienstälteste Junglehrer und Mensch gewordene Overhead-Projektor, präsentiert seine neue Doppelstunde. Dabei leuchtet er den Weg in ein besseres Futur II und verleiht uns die Lehrkraft, die wir alle brauchen.

Denn Schule heute ist ein Gruppenpuzzle mit 1000 Teilen. Es zu lösen, gleicht der Quadratur des Stuhlkreises. Freut euch auf den Silberstreif am Erwartungshorizont, wenn es heißt:

Tablets raus, einloggen und mitmachen. Auch in der letzten Reihe! Und wenn wir nicht ganz fertig werden: Der Rest ist Hausaufgabe!

Zu den Tickets ab 42 Euro.