Herz & Haltung

Wie gelingt es Familien, Konflikte entspannter zu lösen und dabei das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken? Antworten darauf liefert der Familientag für mehr Stärke im Miteinander, der am 25. April und 6. Juni im Park von Gut Hodenberg stattfindet.

Dort erwarten Familien Mitmach-Stationen, kreative Aktionen und praxisnahe Übungen. Im Mittelpunkt steht das Konzept „Stark auch ohne Muckis“, das Kinder und Erwachsene darin unterstützt, Konflikte gelassener anzugehen, klarer zu kommunizieren und ein respektvolles Miteinander zu entwickeln.

Die Teilnahme ist kostenfrei.