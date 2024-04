× Erweitern © Birgit Hamann Heute kocht der Wolf

Die Figurenspielerin Johanna Pätzold zeigt Kindern ab 4 Jahren ein Stück über Angst und Neugierde sehr frei nach dem Bilderbuch "Steinsuppe". Über das, was man zu sehen und zu wissen glaubt. Und über die Kraft der Freundschaft.

In einem kleinen Dorf leben ein Huhn, ein Schwein, ein Schaf und ein Esel friedlich vor sich hin. An diesem Abend jedoch steht ein Fremder am Gartenzaun vom Huhn. Groß, mit Fell, vier Pfoten und knurrendem Magen. Oder kam das aus seinem Maul? Die Nachbarschaft gerät in Aufregung und der Fremde beginnt, sich eine Suppe zu kochen. In aller Ruhe und mitten im Dorf, mit einem geliehenen Topf und einem Suppenstein. Aber einen Stein kann man doch nicht essen! Und diesem Fremden, kann man dem trauen? Er bringt zauberhafte Ideen und spannende Geschichten aus der weiten Welt mit. Und obwohl er tatsächlich ein Wolf ist, nähern die Tiere sich ihm auf ganz individuelle Weise an.

Die Eintrittskarten kosten 7 Euro im VVK und an der Tageskasse. Die Aufführung findet auf dem Magazinboden statt.