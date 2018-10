× Erweitern Hexe Lilli rettet Weihnachten

Hexe Lilli ist genervt: Immer dreht sich alles um ihren Bruder Leon. Weil der nämlich eine Allergie hat, darf sie keine Haustiere haben. Und als er an Weihnachten dann auch noch ihr brandneues Teleskop kaputtmacht, hat Lilli endgültig genug. Um Leon eine Lektion zu erteilen, entschließt sie sich entgegen der Warnungen ihres kleinen Drachen Hektors dazu, Knecht Ruprecht aus dem Mittelalter herbeizuhexen. Angekommen in der Gegenwart macht sich Ruprecht jedoch selbstständig und entpuppt sich bald als großer Unruhestifter. Einzig der Nikolaus kann jetzt noch helfen. Während Lilli und ihre Freundin Layla ins Mittelalter reisen, um den Nikolaus zu finden, treibt Ruprecht weiter sein Unwesen und bringt das Fest in ernsthafte Gefahr. Ein spannendes Abenteuer beginnt, bei dem Lilli all ihren Mut aufbringen muss, um dem bösen Treiben Ruprechts ein Ende zu bereiten und Weihnachten zu retten.

D 2017, Regie: Wolfgang Gross, mit Hedda Erlebach, Jürgen Vogel, Anja Kling, Maurizio Magno, 99 Min., ab 7 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.