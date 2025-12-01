× Erweitern © Mobiles Figurentheater Bremen Hexe Lisbet

Das Mobile Figurentheater spielt für Kinder ab 3 Jahren das Stück über die kleine Maus Mathilde mit Schreibblockade und wie die Hexe dabei hilft.

Mathilde Maus will für ihr neues Kinderbuch einfach nichts einfallen. Als dann die kleine Hexe Lisbet plötzlich vor ihr steht und sie um Hilfe bei der Suche nach ihrer Katze bittet, kommt ihr die zündende Idee.

Puppenspielerin Birgit Neemann entführt die Kinder und Eltern in die abenteuerliche Welt der kleinen Hexe Lisbet und schlüpft in die Rolle der Mathilde Maus.

Eintritt: pro Nase 7 Euro, Tickets können über die Veranstaltungswebseite gekauft werden.