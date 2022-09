× Erweitern © Lucky Walls Teamfoto Hidden Treasure

Hidden Treasure heißt übersetzt "Versteckter Schatz". Wenn man dann noch die Initiatoren von Lucky Walls (also glückliche Wände) und coole Graffiti addiert, bekommt man eine Idee von dem kunterbunten Urban Art Festival, das am 16. und 17. September auf der Überseeinsel gefeiert wird.

30 regionale, nationale und internationale geladene Künstler gestalten dann im Rahmen eines familiengerechten Kulturfests innerhalb von nur zwei Tagen gemeinsam eine 500 Quadratmeter große Hallenfassade am Kellogg's Gelände. Für die Verpflegung vor Ort sorgt die Golden City Street Kitchen mit karibischer Küche und Softdrinks. Und in der 400 Quadratmeter großen Beachfläche mit Sonnenschirmen und Spielzeug können sich die Kids vergnügen. Dazu gibt es HipHop, afrikanische und lateinamerikanische Beats auf die Ohren, bis es samstagabends elektronisch wird und das in Neonfarben gesprayte Kunstwerk zur Einweihungsparty komplett in Schwarzlicht getaucht wird.