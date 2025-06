× Erweitern © Janine Jaeggi Highline KattenTörn, Slackline Bremen

Einen Balanceakt zwischen Himmel & Erde erleben die Besucher:innen im Rahmen der KattenTörn-Aktionswochen zwischen dem Gewoba- und Vonovia-Hochhaus.

Hoch oben zwischen den höchsten Gebäuden des Quartiers spannt Slackline Bremen eine Highline – ein Balanceakt in schwindelerregender Höhe.

Während die Artist:innen balancieren, lädt „KattenTörn verbindet“ dazu ein, eigene Perspektiven zu hinterfragen: Wie sehen wir unseren Stadtteil? Was passiert beim Wechseln des Standpunkts? Ein Erlebnis für Mutige und Neugierige!

Aber nicht nur hoch oben wird balanciert, am Kattentorner Markt können unten am Boden alle ausprobieren, was es heißt, das Gleichgewicht zu halten – egal ob Kind oder Senior:innen: Wer es schafft, die Slackline vollständig zu überqueren, darf sich über eine Überraschung freuen. Spaß am Ausprobieren und das eigene Körpergefühl zu entdecken, steht im Vordergrund.

Kostentfrei.